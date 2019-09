Afrikaans wonderkind verbreekt record Messi

Fati, afkomstig uit het Afrikaanse Guinee-Bissau, wordt met zijn 16 jaar en 351 dagen de jongste speler die ooit in Europees verband uitkomt voor de Catalanen. Messi was met 17 jaar en 166 dagen lange tijd de ’benjamin’ van Barça.

Fati werd in 2012 door FC Barcelona opgepikt uit de jeugdopleiding van Sevilla. Dit seizoen maakte hij zijn debuut in de hoofdmacht. In drie duels was hij al goed voor twee doelpunten.

Afgelopen weekeinde bleek dat hij een uitstekende klik heeft met Frenkie de Jong, die dinsdag eveneens in de basis begint. Beiden hielpen elkaar tijdens de 5-2 zege van FC Barcelona op Valencia met een assist aan een doelpunt.

Frenkie de Jong heeft een goede klik met Ansu Fati (links). Ⓒ EPA

„Het is voor iedere voetballer makkelijker om met heel goede ploeggenoten te spelen. En dat is Ansu Fati natuurlijk zeker”, aldus De Jong tegenover Telesport.

Lionel Messi is hersteld van een kuitblessure en maakt weer deel uit van de wedstrijdselectie. De Argentijnse vedette begint op de bank.