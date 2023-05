Botic van de Zandschulp blameert zich op Roland Garros

De Nederlander kende een belabberde start en moest direct zijn opslag inleveren. Hij keek gedurende de eerste games ook een paar keer afgeleid op op momenten dat van een van de nabijgelegen grote stadions er een flink gejuich opsteeg. Toch wist Van de Zandschulp naarmate de eerste set vorderde zich beter in de wedstrijd te spelen, totdat hij na een dramatische opslagbeurt zijn servicegame op love inleverde en daarmee ook de eerste set.

Het spel lag niet in lijn met dat wat je mag verwachten van een tennisser, die voorafgaand aan het toernooi nog aangaf de top20 te willen halen. Zestien onnodige fouten en 55 procent van de eerste opslag in zijn cijfers die die ambitie niet onderstrepen.

Maar in de tweede set ging het beter, terwijl Tirante meer fouten begon te maken en uiteindelijk wist Van de Zandschulp bij zijn achtste breekkans van de wedstrijd voor het eerst toe te slaan. Het ging vervolgens met ups en downs in de tweede set, die Van de Zandschulp al heel vroeg had kunnen beslissen. Toch kwam Tirante terug van van 5-1 naar 5-4, maar de tweede set liet hij zich niet meer afsnoepen.

Snelle break niet voldoende

Aan het begin van de derde set knalde Van de Zandschulp direct door met een snelle break. Het bleek echter niet het begin van een overrompelende fase, maar van een uiterst wisselvallige periode, waarbij beide spelers vaak hun opslag inleverden. Tirante wist zich eerder van deze slechte fase te ontworstelen dan zijn uitdager en dus kon hij even later bij 5-3 serveren voor de set. Die kans liet de Argentijn niet liggen.

Van de Zandschulp moest zijn foutenaantal - dat in de derde set weer omhoog was geschoten - drastisch naar beneden duwen en dat leek aanvankelijk ook te lukken. Tirante brak hem echter halverwege de vierde set en dus was Van de Zandschulp gedoemd tot achtervolgen. Bij een 4-5 achterstand moest hij vervolgens de service van Tirante zien af te snoepen, anders was het voorbij. Van de Zandschulp kwam nog wel op 0-15, maar daarna was het gedaan en moest hij het hoofd buigen voor de nummer 153 van de wereld die zijn debuut maakte op een grandslamtoernooi.

Bron: discovery+

Voetblessure

Na afloop van zijn verloren partij liet Van de Zandschulp weten al enkele weken hinder te hebben van een voetblessure. „Ik loop al een tijdje met een ei op mijn voet”, bekende Van de Zandschulp. Hij liep de blessure op na het toernooi van München, waar hij in de finale vier matchpoints onbenut liet. Hoe hij de blessure precies heeft opgelopen, wilde hij niet kwijt. „Dat hou ik denk ik voor mezelf”, zei de nummer 31 van de wereld.

Van de Zandschulp kon naar eigen zeggen in aanloop naar Roland Garros niet het gewenste trainingsschema afwerken. „Als ik mijn veters strik, dan doet het al pijn. En ook bij het afzetten voel ik het heel erg. Ik kon vandaag matig tot niet bewegen.”

Van de Zandschulp vreest voor zijn deelname aan het grastoernooi van Rosmalen, dat over iets meer dan anderhalve week begint. Wimbledon gaat op maandag 3 juli van start. „Ik stop voorlopig met spelen en ga pas weer beginnen als ik pijnvrij ben. Dat is de afgelopen weken niet het geval geweest. Daardoor kon ik hier niet presteren hoe ik had gewild.”

Rus speelt tweede wedstrijd van de dinsdag

Arantxa Rus speelt dinsdag de tweede wedstrijd van de dag op Roland Garros. De beste tennisster van Nederland neemt het op baan 12 op tegen de Oostenrijkse Julia Grabher, de mondiale nummer 61.

De 32-jarige Rus komt in actie na een wedstrijd uit het mannentoernooi. Die begint om 11.00 uur.

Rus wist vorige week drie kwalificatiewedstrijden te winnen. De nummer 114 van de wereld is in het enkelspel de enige Nederlandse deelneemster. Rus verloor haar laatste tien wedstrijden in het hoofdschema van een grand slam.