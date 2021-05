Max Verstappen de snelste tijdens laatste training in Monaco

De Limburger ws daarmee 47 duizendsten van een seconde sneller dan Ferrari-coureur Carlos Sainz. Diens teamgenoot, Monegask Charles Leclerc, noteerde de derde tijd. De befaamde Italiaanse renstal maakt zodoende een zeer sterke indruk in Monaco.

Mercedes kwam met Valtteri Bottas en Lewis Hamilton niet verder dan respectievelijk de vierde en zevende tijd. Verstappens teamgenoot Sergio Pérez zette de vijfde tijd op de borden. Verstappen is nu al negen keer op rij de snelste geweest in de afsluitende training.

De sessie lag nog even stil na een crash van Nicholas Latifi (Williams) bij het zwembad. In de slotfase van de training zorgde ook Mick Schumacher voor een rode vlag, waarna de sessie niet meer werd hervat. Voor de jonge Duitser van Haas was het al de tweede crash deze race-week. De kwalificatiesessie begint zaterdagmiddag om 15.00 uur.

De kans lijkt klein dat de auto van Schumacher tijdig is gerepareerd voor die kwalificatie.

Bekijk hier de eerdere uitslagen, standen in de klassementen en de volledige kalender in de Formule 1