Wout Weghorst na coronabesmetting terug bij Wolfsburg, ook Bayern-coach Julian Nagelsmann is hersteld

„Je voelt nog steeds dat er iets met je lichaam is geweest, maar dat is normaal. Ik voel me goed en hoop dat ik morgen negatief test en erbij kan zijn”, vertelde de coach in een online persconferentie vanuit zijn huis. „Er zijn veel ergere dingen dan twee weken thuis te moeten zitten. Maar het is best gek, want je wilt met je spelers werken en op de bank zitten bij wedstrijden. Hopelijk gaat het er nu weer van komen.”

Vanuit huis zag Nagelsmann zijn ploeg twee weken geleden met 4-0 winnen bij Benfica in Portugal, twee competitiezeges boeken maar ook met 5-0 ten onder gaan in het bekerduel met Borussia Mönchengladbach. „In die wedstrijd ging er veel mis. Tegen Union Berlin (2-5) waren we voor de rust weer scherp, maar verslapten we daarna wat. We moeten meer de duels aangaan, druk zetten, zoals eerder dit seizoen.”

Bayern leidt in groep E van de Champions League met 9 punten uit drie duels. Benfica (4 punten) en Barcelona (3) volgen.

Weghorst na besmetting mogelijk weer in actie voor Wolfsburg

Aanvaller Wout Weghorst is beschikbaar voor VfL Wolfsburg in het duel in de Champions League van dinsdag met Red Bull Salzburg. De Nederlander zat twee weken in quarantaine na een coronabesmetting. „Wout heeft getraind. Het zag er goed uit, maar we moeten afwachten hoe hij reageert”, vertelde trainer Florian Kohfeldt, de opvolger van de vorige week ontslagen Mark van Bommel.

„Het ligt voor de hand dat hij nog niet de volle negentig minuten kan meespelen. Ik laat die beslissing volledig over aan onze medische staf en neem geen enkel risico. We hebben dit weekeinde laten zien dat we aanvallend ook andere opties hebben”, aldus Kohfeldt, die zijn ploeg zaterdag met 2-0 zag winnen bij Bayer Leverkusen. Lukas Nmecha, tegen Leverkusen eenmaal scorend, is een alternatief voor Weghorst.

Julian Nagelsmann keert terug op de bank bij Bayern München Ⓒ ProShots

Wolfsburg staat onderaan in groep G met 2 punten uit drie duels. Salzburg gaat aan de leiding met 7 punten. Twee weken geleden wonnen de Oostenrijkers het eerste onderlinge duel met 3-1. „Het is nog niet uitzichtloos”, zei Kohfeldt. „Maar een zege op Salzburg zou wel helpen om nog een kans te hebben na de kerst nog de Champions League-hymne te horen in ons stadion.”