Myron Boadu hoopt op samenspel met maatje Brian Brobbey

Myron Baodu Ⓒ Orange Pictures

AMSTERDAM - Myron Boadu (20) ging net als heel Jong Oranje met hoge verwachtingen naar het EK in Hongarije en Slovenië. Twee groepsduels later is het perspectief op de Europese titel klein geworden voor de vooraf tot titelkandidaat bestempelde formatie van bondscoach Erwin van de Looi. Toch heeft de spits hoop, voorafgaand aan het laatste groepsduel met Hongarije vanavond. „Wij moeten gewoon winnen met twee goals of meer verschil en dan is het afwachten wat Duitsland en Roemenië doen”, zegt Boadu. „Maar ik heb er vertrouwen in dat één van de twee ploegen wint.”