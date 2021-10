Luis Enrique over kritiek op Spanje: ’Ik weet er veel meer van dan jullie’

De Spaanse media bekritiseerden Enrique onder meer over het feit dat hij geen specifieke spits heeft opgenomen in zijn selectie. Hij mist vanwege blessures Alvaro Morata en Gerard Moreno, maar liet de erkende spitsen Rafa Mir van Sevilla en Iago Aspas van Celta de Vigo thuis. De oud-speler van FC Barcelona selecteerde opnieuw geen enkele speler van Real Madrid en hield vast aan verdediger Eric Garcia van Barcelona, die hopeloos uit vorm zou zijn.

„Ik heb de 23 spelers geselecteerd die ik het meest geschikt acht voor deze Final Four en of ik gelijk had of niet, dat zullen we zien”, zei Enrique, die het ontbreken van een echte spits geen ramp vindt. „Ik heb zes of zeven spelers die van nature aanvallend zijn. We zullen ons aanpassen aan de tegenstander, proberen kansen te creëren en op balbezit te spelen. Dat is van vitaal belang.”

Italië-bondscoach Mancini: ’Vroeg of laat verliezen we een keer’

De Italiaanse bondscoach Roberto Mancini ziet de ongeslagen reeks van 37 wedstrijden van zijn team niet graag ten einde komen. „Vroeg of laat zullen we een keer verliezen, dat is een wiskundige wet, maar ik hoop deze winnende serie nog lang door te zetten. Ik hoop tot na het WK van 2022”, zei Mancini.

„We weten dat we een goed team zijn, maar we krijgen de zeges niet cadeau. We zullen er hard voor moeten werken”, aldus de bondscoach, die in juni met Italië de Europese titel veroverde. „De Nations League is een belangrijk toernooi voor ons, want we hebben jonge spelers en die moeten belangrijke wedstrijden spelen om beter te worden.”

Mancini noemde de aanstaande confrontatie met Spanje een zware test. Italië won op het EK in de halve finale na strafschoppen van Spanje. „We hebben afgezien toen. Spanje speelde zijn beste wedstrijd van het EK en bracht ons in grote moeilijkheden”, aldus Mancini, die onder anderen de geblesseerde spits Ciro Immobile mist.