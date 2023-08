Analyse: Vanuit andere landen wordt vol bewondering en verbazing naar Femke Bol gekeken

Zuurpruimen zullen zeggen dat Femke Bol haar eerste wereldtitel kon veroveren omdat haar grote rivaal Sydney McLaughlin-Levrone niet van de partij was. De Amerikaanse versloeg haar de afgelopen twee jaar immers op de 400 meter horden. Maar dat is te kort door de bocht, want Bol heeft geen invloed op de keuze van McLaughlin en was helemaal niet blij met haar afwezigheid. Want wie er niet is, kun je ook niet verslaan.

Femke Bol Ⓒ ANP/HH