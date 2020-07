Sport kort: jong FC Utrecht mijdt België om coronavirus

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Wielersport: Bora-hansgrohe nog jaren door met Schachmann

11:23 uur De Duitse wielerploeg Bora-hansgrohe heeft Maximilian Schachmann, de Duitse kampioen op de weg, voor lange tijd aan zich verbonden. De 26-jarige Schachmann verlengde zijn contract met vier jaar.

„Ik heb heel veel vooruitgang kunnen boeken binnen dit team en voel me hier erg thuis. Het spreekt dus voor zich dat ik blij ben met het vertrouwen dat in mij is gesteld met dit nieuwe langetermijncontract. Momenteel ben ik als renner vrij veelzijdig en we willen de komende jaren samen uitzoeken welke wedstrijden mij het best liggen”, aldus Schachmann, die in 2018 overkwam van Quick-Step. Hij won eerder dit seizoen, net voor de coronapauze, Parijs-Nice.

Ook de Oostenrijker Lukas Pöstlberger en de Italiaan Cesare Benedetti blijven langer bij de ploeg. Zij verlengden hun verbintenis met twee jaar. Beiden wonnen een etappe in de Giro.

Voetbal: Jong FC Utrecht mijdt België om coronavirus

10:37 uur De situatie in de provincie Antwerpen, waar Mechelen deel van uitmaakt, blijft de selectie van Jong FC Utrecht thuis.

Voor Antwerpen geldt sinds kort, vanwege het coronavirus, weer ’code oranje’. Dat betekent dat mensen het advies krijgen alleen naar deze regio in België te reizen als dit echt noodzakelijk is.

Basketbal: Spelersvakbond: nieuwe NBA-seizoen zonder publiek optie

07.30 uur De NBA moet er rekening mee houden dat het nieuwe seizoen volledig achter gesloten deuren plaatsvindt. Volgens Michele Roberts, directrice van de spelersvakbond, is dat de enige optie als de situatie rond het coronavirus niet verandert.

Roberts is aangenaam verrast over het succes van de aanstaande herstart van dit seizoen in het Walt Disney World Resort in de buurt van Orlando. „Ik was bang dat het een beetje te veel op een militair kamp zou lijken”, aldus Roberts tegen ESPN. „Echt waar. Ik zei: Je kunt mensen niet opsluiten. Zelfs als het een mooie gevangenis is, blijft het een gevangenis. Maar ik heb nu met eigen ogen gezien hoe het hier gaat. Natuurlijk moet iedereen zich strikt aan de veiligheidsvoorwaarden houden. Verder is alles voor de spelers en teams hier aanwezig, het ziet er perfect uit.”

Juist de duidelijke afspraken en goede atmosfeer hebben er volgens Roberts voor gezorgd dat er in aanloop naar de herstart op donderdag zo weinig problemen zijn.