Sport kort: ’NBA zonder publiek is optie’

Basketbal: Baas spelersvakbond NBA: nieuwe seizoen zonder publiek is optie

07.30 uur De NBA moet er rekening mee houden dat het nieuwe seizoen volledig achter gesloten deuren plaatsvindt. Volgens Michele Roberts, directrice van de spelersvakbond, is dat de enige optie als de situatie rond het coronavirus niet verandert.

Roberts is aangenaam verrast over het succes van de aanstaande herstart van dit seizoen in het Walt Disney World Resort in de buurt van Orlando. „Ik was bang dat het een beetje te veel op een militair kamp zou lijken”, aldus Roberts tegen ESPN. „Echt waar. Ik zei: Je kunt mensen niet opsluiten. Zelfs als het een mooie gevangenis is, blijft het een gevangenis. Maar ik heb nu met eigen ogen gezien hoe het hier gaat. Natuurlijk moet iedereen zich strikt aan de veiligheidsvoorwaarden houden. Verder is alles voor de spelers en teams hier aanwezig, het ziet er perfect uit.”

Juist de duidelijke afspraken en goede atmosfeer hebben er volgens Roberts voor gezorgd dat er in aanloop naar de herstart op donderdag zo weinig problemen zijn.