Sport kort: Trabzonspor wint Turkse bekerfinale

Voetbal: Trabzonspor wint Turkse bekerfinale

22.50 uur: Trabzonspor heeft de nationale beker van Turkije gewonnen. In de in Istanbul gespeelde finale werd Alanyaspor verslagen, 2-0. De wedstrijd werd in verband met de uitbraak van het coronavirus zonder toeschouwers gespeeld.

Abdülkadir Ömür zette Trabzonspor na ongeveer een half uur op voorsprong. In de 10e en laatste minuut van blessuretijd zorgde de Noor Alexander Sørloth voor de beslissing.

Motorsport: Streep door Motorcross der Naties

20.11 uur: Er is definitief een streep gezet door de Motorcross der Naties voor dit jaar. Het WK voor landenteams was vanwege de coronapandemie aanvankelijk verhuisd van Frankrijk naar Engeland, maar de organisatie heeft besloten dat de wedstrijd ook niet mogelijk is in Matterley Basin op 27 september. De annulering betekent dat Nederland nog een jaartje wereldkampioen blijft.

Te veel landen hebben aangegeven dat ze niet zullen afreizen naar Engeland, veelal vanwege reisbeperkingen en quarantainemaatregelen. Om die reden is er geen volwaardig kampioenschap mogelijk, zeggen de internationale motorsportfederatie FIM en het organiserende Infront Moto Racing. „We zijn tot de conclusie gekomen het evenement te annuleren en uit te kijken naar een fenomenale Motorcross der Naties in 2021.”

Het Nederlands motorcrossteam, met Jeffrey Herlings, Glenn Coldenhoff en Calvin Vlaanderen, veroverde in 2019 in Assen voor het eerst de wereldtitel.

Het WK motorcross hervat het seizoen met drie grands prix in Letland, waarvan de eerste op 9 augustus. Herlings won de eerste twee grands prix voor de coronapandemie uitbrak, in Groot-Brittannië en op het circuit van Valkenswaard.

Basketbal: Spelers NBA vrij van corona

19.03 uur: Vlak voor de herstart van het seizoen in de professionele Amerikaanse basketbalcompetitie NBA heeft geen enkele speler positief getest op het coronavirus. Volgens de organiserende instanties werden 344 spelers getest in Orlando, waar alle resterende wedstrijden worden gehouden.

De herstart is donderdag (plaatselijke tijd) met de wedstrijden New Orleans Pelicans - Utah Jazz en Los Angeles Lakers - LA Clippers.

Vanwege de uitbraak van het virus werd het seizoen in maart onderbroken.

Olympische Spelen: Tokio 2021 overweegt minder toeschouwers toe te laten

18.44 uur: Het is zeer goed mogelijk dat in 2021 bij de Olympische Spelen van Tokio slechts een beperkt aantal toeschouwers wordt toegelaten. Dat zegt Toshiro Muto, voorzitter van het organisatiecomité. Bij de Paralympics is dat mogelijk ook het geval.

Muto zei tegen de BBC er alles aan te doen het evenement te laten doorgaan, hoewel vooralsnog het coronavirus de wereld in de greep houdt. Het evenement, dat oorspronkelijk deze zomer zou plaatsvinden, wordt niet nog een keer uitgesteld. ”2022 is geen optie”, aldus Muto.

Het evenement in zijn geheel achter gesloten deuren houden, zoals momenteel bij veel sportwedstrijden gebeurt, is volgens Muto voor Tokio 2021 niet aan de orde. „Het IOC is daar geen voorstander van. Er moet wel voldoende ruimte zijn voor social distancing.”

Atletiek: Groningse oud-topatleet Smith hervormt Vlaamse atletiek

18.43 uur: Rutger Smith heeft ingrijpende hervormingen aangekondigd in de Vlaamse atletiek. De voormalig krachtatleet uit Groningen, die topsportcoördinator is van de Vlaamse Atletiekliga, wil volledig focussen op vijf disciplines: meerkamp, polsstokspringen, speerwerpen, middenafstand (800 en 1500 meter) en estafette.

Smith, die met kogelstoten en discuswerpen medailles won op WK’s en EK’s, sluit verder de topsportscholen in Gent en Leuven en wil veel meer wetenschappelijke inbreng bij de begeleiding van de Vlaamse topatleten. „Het doel is meer internationale successen”, aldus de Nederlander, nog altijd houder van het Nederlands record kogelstoten.

„We hebben een analyse gemaakt en bekeken in welke disciplines je het makkelijkst internationaal kan scoren”, lichtte Smith zijn beleidsplan toe. „Zo kwamen we tot onze vijf speerpunten. Die onderdelen zijn het meest maakbaar. Zeker de meerkamp, waar België zo succesvol in geweest is met onder meer Nafi Thiam en Hans Van Alphen. Ook in het polsstokspringen is dat het geval, net als in het speerwerpen. Met Ben Broeders hebben we een wereldtopper in het polsstokspringen en daar moeten we iets mee doen.”

Biljarten: O’Sullivan treft Un-Nooh

17.27 uur: Ronnie O’Sullivan treft in de eerste ronde van het wereldkampioenschap snooker, dat vrijdag begint, de Thai Thechaiya Un-Nooh. De 35-jarige Un-Nooh heeft in zijn carrière een keer tegen The Rocket gespeeld. Dat was in 2014 in Duitsland tijdens de German Masters. Un-Nooh won die ontmoeting met 5-4.

Ook Neil Robertson krijgt in zijn eerste partij een lastige tegenstander. De Chinees Liang Wenbo zal hem dwingen alles uit de kast te spelen om de eerste ronde te overleven.

Wielersport: Gaviria spurt naar zege tweede etappe Burgos

17.23 uur:Fernando Gaviria heeft de tweede etappe van de Ronde van Burgos gewonnen. De Colombiaanse wielrenner van UAE Team Emirates was oppermachtig in de massaspurt na een rit van 168 kilometer van Castrojeriz naar Villadiego.

De Fransman Arnaud Démare (Groupama) sprintte naar de tweede plaats, de Ier Sam Bennett (Deceuninck - Quick Step) finishte als derde. Pascal Eenkhoorn (Jumbo Visma) was de eerste Nederlander op de negende plaats.

Gaviria is een erkend topsprinter, maar zijn zege was toch verrassend omdat hij drie ploegmaten miste die hem konden ondersteunen in de koers. Sebastián Molano, Cristian Muñoz en Andrés Camilo Ardila, alle drie ook van Colombiaanse afkomst, gingen niet meer van start in de tweede rit, omdat zij contact hebben gehad met iemand die positief had getest op het coronavirus.

Molano, Muñoz en Ardila ondergingen de voorbije dagen twee testen. Die waren allemaal negatief. Team Emirates stuurde het drietal uit voorzorg toch naar huis omdat het contact met de besmette persoon afgelopen zaterdag was.

Gaviria toonde in ieder geval aan dat hij goed is hersteld van het longvirus. De 25-jarige Colombiaan raakte in maart besmet met corona tijdens de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten. Hij revalideerde in een ziekenhuis in Abu Dhabi en was er even slecht aan toe.

In de slotkilometer van de tweede rit van Burgos reageerde hij bijzonder alert in een scherpe bocht op enkele honderden meters van de finish. Hij reed zijn concurrenten meteen op een beslissende afstand. „Ik miste wel Molano, want hij bereidt mijn sprints altijd voor, maar ik kon vertrouwen op goede benen en een beetje geluk. Het was een lekkere overwinning”, zei Gaviria aan de meet.

De Oostenrijker Felix Grossschartner (Bora-hansgrohe) behield de leiding in het algemeen klassement van de vijfdaagse etappekoers, die donderdag vervolgt met een bergetappe.

Wielersport: Bora-hansgrohe nog jaren door met Schachmann

11:23 uur De Duitse wielerploeg Bora-hansgrohe heeft Maximilian Schachmann, de Duitse kampioen op de weg, voor lange tijd aan zich verbonden. De 26-jarige Schachmann verlengde zijn contract met vier jaar.

„Ik heb heel veel vooruitgang kunnen boeken binnen dit team en voel me hier erg thuis. Het spreekt dus voor zich dat ik blij ben met het vertrouwen dat in mij is gesteld met dit nieuwe langetermijncontract. Momenteel ben ik als renner vrij veelzijdig en we willen de komende jaren samen uitzoeken welke wedstrijden mij het best liggen”, aldus Schachmann, die in 2018 overkwam van Quick-Step. Hij won eerder dit seizoen, net voor de coronapauze, Parijs-Nice.

Ook de Oostenrijker Lukas Pöstlberger en de Italiaan Cesare Benedetti blijven langer bij de ploeg. Zij verlengden hun verbintenis met twee jaar. Beiden wonnen een etappe in de Giro.

Voetbal: Jong FC Utrecht mijdt België om coronavirus

10:37 uur De situatie in de provincie Antwerpen, waar Mechelen deel van uitmaakt, blijft de selectie van Jong FC Utrecht thuis.

Voor Antwerpen geldt sinds kort, vanwege het coronavirus, weer ’code oranje’. Dat betekent dat mensen het advies krijgen alleen naar deze regio in België te reizen als dit echt noodzakelijk is.

Basketbal: Spelersvakbond: nieuwe NBA-seizoen zonder publiek optie

07.30 uur De NBA moet er rekening mee houden dat het nieuwe seizoen volledig achter gesloten deuren plaatsvindt. Volgens Michele Roberts, directrice van de spelersvakbond, is dat de enige optie als de situatie rond het coronavirus niet verandert.

Roberts is aangenaam verrast over het succes van de aanstaande herstart van dit seizoen in het Walt Disney World Resort in de buurt van Orlando. „Ik was bang dat het een beetje te veel op een militair kamp zou lijken”, aldus Roberts tegen ESPN. „Echt waar. Ik zei: Je kunt mensen niet opsluiten. Zelfs als het een mooie gevangenis is, blijft het een gevangenis. Maar ik heb nu met eigen ogen gezien hoe het hier gaat. Natuurlijk moet iedereen zich strikt aan de veiligheidsvoorwaarden houden. Verder is alles voor de spelers en teams hier aanwezig, het ziet er perfect uit.”

Juist de duidelijke afspraken en goede atmosfeer hebben er volgens Roberts voor gezorgd dat er in aanloop naar de herstart op donderdag zo weinig problemen zijn.