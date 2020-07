Grand Prix Steiermark: Lewis Hamilton probleemloos naar de winst, Max Verstappen derde

Verstappen viel bij de eerste Grand Prix op de Red Bull Ring uit wegens elektronische problemen. Hij liep dus gelijk een flinke achtertand op in de strijd om het wereldkampioenschap en had wat goed te maken. Bij de tweede race van het seizoen startte hij vanaf de eerste startrij, achter Lewis Hamilton.

Rampstart Ferrari

Bij Ferrari was het vanaf de start één groot drama. Charles Leclerc en Sebastian Vettel moesten de Grand Prix na de teleurstellende kwalificatie al ver van achter beginnen en na zes rondes was de Italiaanse renstal beide coureurs kwijt.

In de eerste bocht knalde Leclerc vol bovenop zijn Duitse ploegmakker, die direct de race moest staken. Terwijl de safetycar de baan op kwam maakte Leclerc een pitsstop en zakte hij terug naar de laatste plaats. De Monegask probeerde het nog, maar moest vijf rondes na Vettel tevens de handdoek in de ring gooien. „Ik ben teleurgesteld in mijzelf. Seb deed niks fout vandaag en ik heb het team in de steek gelaten”, zo schreef Leclerc later op Instagram.

Mercedes-sandwich

Verstappen zat in de ’sandwich’ van Mercedes, met Hamilton aan kop en Valtteri Bottas die achter de Nederlander reed.

Beide Mercedes-coureurs kregen na zo’n 20 rondjes over de bordradio te horen dat zij moesten ’pushen’ en dan is meestal een bezoekje aan de pitsstraat nabij. Toch was het Verstappen die als eerste van de drie wedstrijdleiders naar binnen dook en van de softs overstapte op de mediumband. Toen niet veel later ook Hamilton van banden wisselde, had Verstappen één seconde winst geboekt op de Brit.

Lewis Hamilton kon Max Verstappen de gehele race probleemloos voor blijven. Ⓒ ANP/HH

Helaas voor Verstappen betekende het niet dat hij dichter op de wereldkampioen kroop, want ook na de stops noteerde Hamilton iets snellere rondetijden en bleef het verschil tussen de twee te groot om ook daadwerkelijk een aanval te kunnen plaatsen.

Daarentegen kwam Bottas wel steeds dichterbij de RB16 van Verstappen. „Als je dit tempo aanhoudt, dan pak je hem (Verstappen, red.) in de laatste ronde. Er komen kansen, blijf pushen!”, liet Mercedes weten aan de Fin. Zo gezegd, zo gedaan. Terwijl Bottas eraan kwam zei Verstappen tegen zijn team: „Er zit niks meer in de banden.” Verstappen ging het gevecht aan, maar moest zijn tweede plek toch afstaan aan Bottas. In de tussentijd reed Hamilton probleemloos naar de overwinning.

Programma

De volgende stop voor het Formule 1-circus is Hongarije. Vorig seizoen pakte Verstappen op de Hungaroring zijn eerste pole position uit zijn carrière. Dat kunststukje zal de Limburger graag herhalen tijdens het raceweekend, dat plaatsvindt van 17 t/m 19 juli.

Bekijk de uitslagen en standen en de voorlopige kalender voor het wereldkampioenschap in de Formule 1.