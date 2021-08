Lieke Martens strijdt met FC Barcelona-ploeggenoten om prestigieuze prijs

De Oranje-international is samen met haar teamgenoten Alexia Putellas en Jennifer Hermoso door de UEFA genomineerd voor de onderscheiding tot Europees voetbalster van het jaar. Martens won de prijs eerder al in 2017, toen ze met de Leeuwinnen het EK won.

Vele (bonds)coaches en journalisten hebben hun stem uitgebracht. Op 26 augustus maakt de UEFA tijdens de loting voor de groepsfase van de Champions League in Istanbul de winnares bekend.

Vivianne Miedema

Vivianne Miedema (Arsenal) eindigde met 32 punten op de vierde plaats. De Deense Pernille Harder (Chelsea), die in 2018 en 2020 bij de UEFA tot beste voetbalster werd gekozen, belandde met 17 punten op de negende plek.

Mannen: geen Nederlanders

Bij de mannen gaat de eretitel dit jaar naar de Belg Kevin De Bruyne (Manchester City), de Italiaan Jorginho (Chelsea) of de Fransman N'Golo Kanté (Chelsea). De Bruyne eindigde vorig jaar als derde, achter de Duitser Manuel Neuer en de Pool Robert Lewandowski (beiden Bayern München).

De Argentijn Lionel Messi (vierde), Lewandowski (vijfde) en de Portugees Cristiano Ronaldo (negende) haalden dit jaar de laatste drie niet. In de top tien van de jury staan geen Nederlanders.

Coach van het jaar

Voor de titel UEFA-coach van het jaar komen Pep Guardiola (Manchester City), Roberto Mancini (bondscoach Italië) en Thomas Tuchel (Chelsea) in aanmerking. In het vrouwenvoetbal gaat de onderscheiding naar Lluis Cortés (FC Barcelona, inmiddels vertrokken), Peter Gerhardsson (bondscoach Zweden) of Emma Hayes (Chelsea). Bondscoach Sarina Wiegman van Oranje eindigde in het klassement op de achtste plek met 7 punten. Ze fungeert inmiddels als bondscoach van de Engelse voetbalsters.