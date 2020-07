FC Utrecht-aanvoerder Willem Janssen op weg terug naar zware blessure

De 33-jarige Janssen scheurde eind januari in de bekerwedstrijd tegen FC Eindhoven een kruisband in zijn rechterknie. Daardoor was het direct einde seizoen voor de verdediger.

"Ik zit in de eindfase van mijn revalidatie in Zeist en hoop over drie tot vier weken weer aan te sluiten bij de groep", zei Janssen.