Ajax maakt gehakt van Sporting Portugal; Sébastien Haller maakt vier(!) goals

Trainer Erik ten Hag kon niet beschikken over de geblesseerde Davy Klaassen. Ook Maarten Stekelenburg bleek toch niet fit genoeg om te starten. Remko Pasveer was zijn vervanger. Ajax schoot letterlijk uit de startblokken. Na 1 minuut spelen kwamen de Amsterdammers al op voorsprong. Bij de eerste aanval schoot Antony vanaf rechts - via een Portugese blokkade - nog op de paal, waar Haller er als de kippen bij was om de rebound binnen te koppen: 0-1.

Vier minuten later had de Ivoriaanse spits een kleine mogelijkheid om zelfs de 0-2 aan te tekenen, maar hij kon er net niet bij. De ploeg van Ten Hag begon ijzersterk in Portugal. Het duurde dus ook niet lang voordat Ajax de score alsnog verdubbelde. Een lange bal van achteruit schatte linksback Ruben Vinagre echt compleet verkeerd in, Antony pikte de bal op en zag Haller vrijstaan voor open doel: 0-2 binnen 8 minuten! Wat een weelde voor Ten Hag en co.

Ongelukkige Pasveer

Sporting probeerde het daarna wel, maar een echte vuist kon men niet maken. De schade was ook al fors, natuurlijk. Trainer Ruben Amorim moest ook nog eens centrale verdediger Goncalo Inacio na 21 minuten wisselen, wegens een blessure. Ricardo Esgaio was zijn vervanger.

Maar Ajax sneed zichzelf in de vingers. Paulinho werd diepgestuurd en uit een moeilijke hoek met Lisandro Martinez in zijn nek besloot die te schieten. De 37-jarige Pasveer greep ongelukkig in en zag de bal onder hem vandaan in het doel rollen: 1-2 in de 33e minuut.

Remko Pasveer blunderde bij de 1-2. Ⓒ ANP/HH

Eerste goal Berghuis

Maar gelukkig wist Berghuis exact wanneer hij zijn eerste goal voor de Amsterdammers moest maken: in de Champions League. De vervanger op ’10’ van Klaassen kreeg de bal via Antony en Ryan Gravenberch en schoot knap raak in de korte hoek: 1-3.

Steven Berghuis is heel blij met zijn treffer. Ⓒ ANP/HH

Vlak voor rust was Zouhair Feddal toch nog vlak blij de 2-3, maar zijn kopbal vloog nét over. Direct na de theepauze leek Paulinho met een fraaie kopbal de stand alsnog op 2-3 te zetten, maar de VAR greep in: buitenspel. Opluchting bij de Amsterdammers.

Haller doet ’vinkjesgate’ totaal vergeten

Gelukkig voor Ajax was men dit jaar Haller niet vergeten in te schrijven. De Ivoriaanse international deed ’vinkjesgate’ compleet vergeten bij zijn debuut in de Champions League, enkele minuten na de afgekeurde Portugese goal. Weer was uitblinker Antony de voorbereider, met buitenkant links deze keer. Haller liep er met links tegenaan: 1-4.

Weer twee minuten later mikte rechtsback Pedro Porro de bal op de paal. Het zat de Portugezen in deze fase het duel niet mee, maar in Amsterdam maalde niemand daarom. Porro mocht het in de 61e minuut nog eens proberen, maar vond nu Pasveer op zijn weg met een prima zweefduik.

Evenaring Van Basten

Maar niet veel later werd het nóg erger voor Sporting. En wéér was het Haller die de trekker wist over te halen, nu op aangeven van ’Nous’ Mazraoui. 5-1, met vier goals van de Ajax-spits. Wat een avond voor de voormalig spits van onder andere FC Utrecht. Haller evenaarde niemand minder dan Marco van Basten met zijn vier goals bij zijn debuut.

In de slotfase geloofden beide ploegen het wel. De Portugezen probeerden de schade nog verder te beperken, terwijl de Ajacieden ook niet meer met volle overtuiging naar de 6-1 op zoek gingen. Wat overbleef: een klinkende zege voor Ten Hag en de zijnen en een uitstekend begin van de Champions League-campagne.