Nigel de Jong hoopt stiekem op belletje Ajax: ’Ik weet niet of Erik ten Hag luistert?’

De Jong maakte in 2002 als talent uit de eigen jeugdopleiding zijn debuut voor Ajax. Vier jaar later vertrok hij naar Hamburger SV, dat hem drie jaar later weer verkocht aan Manchester City.

Via AC Milan, LA Galaxy, Galatasaray en Mainz 05 belandde de 81-voudig international in 2018 in het Midden-Oosten, bij Al Ahli. In 2019 maakte hij de overstap naar Al-Shahania.

Nigel de Jong als ’broekie’ in het shirt van Ajax. Ⓒ HH/ANP

Het had niet veel gescheeld of De Jong was tussendoor teruggekeerd bij Ajax. „Er zijn een paar momenten geweest dat ik heel dicht bij was. Om verschillende redenen is dat nooit gebeurd.”

Wat De Jong betreft is een comeback nog steeds een optie. „Ik weet niet of Erik ten Hag luistert? Maar ik ben nog beschikbaar. Ik ben een Ajacied. Voor altijd.”