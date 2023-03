Valentijn Driessen: ’Ook Ronald Koeman schuldig aan ontgoochelende oorwassing’

Twee minuten balbezit zonder enig initiatief te nemen, de middenlijn niet overkomen en toch met 1-0 achterstaan na een fout van Kenneth Taylor, hoe bestaat het? Hoe bestaat het dat je na acht minuten de tweede tegengoal incasseert? Omdat de handschoenen van de teruggekeerde ervaren Jasper Cillessen onder 220 volt stonden. En dan scoort het slordige, nonchalante Frankrijk in de 21e minuut een derde keer, waardoor Oranje tegen een verder onoverbrugbare 3-0 achterstand aan keek. Iets wat voor het laatst gebeurde het jaar na de Eerste Wereldoorlog in 1919 (!) tegen Zweden. Het werd ook nog 4-0.

Officieel speelde Oranje met één debutant – Lutsharel Geertruida – maar officieus met drie want voor Frankrijk stond Xavi Simons zeven minuten in het veld bij Nederland en Taylor 66 minuten. ’We moeten elkaar helpen’ zei aanvoerder Virgil van Dijk vooraf. Oranje liep als een kip zonder kop rond in Stade de France en het mocht de Haantjes bedanken dat het gas, als dat al was ingetrapt, ervan af ging na de 3-0. De ploeg verliet het veld met het schaamrood op de kaken.

Deze valse start van de wedstrijd en de EK-cyclus was er één voor Oranje om zich diep voor te schamen. Eentje die schreeuwt om revanche tegen Gibraltar, al zal zelfs een monsterscore maandag in De Kuip de Franse vernedering niet kunnen wegpoetsen.

Ronald Koeman kijkt met een veelzeggende blik toe. Ⓒ ANP/HH

Het is gemakkelijk om te spreken van een collectief falen, maar waarom mocht Taylor spelen terwijl hij bij Ajax laat zien totaal uit vorm te zijn? Waarom niet de ervaren Daley Blind of Mats Wieffer, een van de steunpilaren van het zo goed presterende Feyenoord? Waarom Jurriën Timber als rechtsachter op Kylian Mbappé en Geertruida in het centrum?

Na twintig minuten herstelde Koeman zijn misser en tien minuten later bracht hij Wout Weghorst voor Taylor. Het bewijs dat ook de bondscoach ondanks mooie praatjes vooraf schuldig was aan de ontgoochelende oorwassing.