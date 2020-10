Nations League-opponenten Oranje halen hard uit

De Italiaanse treffers kwamen op naam van Stephan El Shaarawy (twee), Bryan Cristante, Francesco Caputo, Domenico Berardi en Veaceslav Posmac (eigen doel). Italië speelt volgende week woensdag in Bergamo tegen Nederland voor de Nations League.

De andere opponent van Oranje in de Nations League, Polen, won met tevens met ruime cijfers, van Finland. Zonder Europees voetballer van het jaar Robert Lewandowski in de Poolse selectie werd het 5-1.

Kamil Grosicki, aanvaller bij West Bromwich Albion, maakte in de eerste helft een zuivere hattrick. Krzysztof Piatek en voormalig Ajacied Arkadiusz Milik waren na rust trefzeker. In de tweede helft viel ook de nieuwe aanwinst van sc Heerenveen Pawel Bochniewicz in. Ilmari Niskanen scoorde namens Finland.

Op 4 september versloeg Oranje, toen nog onder leiding van interim-bondscoach Dwight Lodeweges, Polen met 1-0. Op 18 november staan Nederland en Polen opnieuw tegenover elkaar.

Frankrijk

Frankrijk heeft de oefeninterland tegen het verzwakte Oekraïne in Parijs met grote cijfers gewonnen: 7-1.

Bij de rust leidde de ploeg van bondscoach Didier Deschamps met 4-0. Voor de thuisploeg kwamen Olivier Giroud (twee), Eduardo Camavinga, Corentin Tolisso, Kylian Mbappé, Antoine Griezmann en Vitalii Mikolenko (eigen doel) tot scoren.

Paul Pogba en Kylian Mbappé Ⓒ ANP/HH

De wereldkampioen ’profiteerde’ van een uitbraak van het coronavirus in het Oekraïense voetbal. Onder anderen zes internationals van landskampioen Sjachtar Donetsk moesten zich bij bondscoach Andrei Sjevtsjenko afmelden. Onder de coronapatiënten in de selectie bevonden zich drie keepers. Daardoor moest assistent-bondscoach Oleksandr Sjovkovskyj (45 jaar) als reservedoelman op de bank plaatsnemen. De voormalige keeper verdedigde in bijna honderd interlands het doel van Oekraïne. Hij hoefde tegen Frankrijk niet in actie te komen.

Voor het aangeslagen Oekraïne wachten nog duels in de Nations League met Duitsland (zaterdag) en Spanje (13 oktober).

Frankrijk speelt komende zondag in de Nations League thuis tegen titelhouder Portugal. Drie dagen later is WK-finalist Kroatië in Zagreb de tegenstander.

Doelpuntrijk gelijkspel Duitsland, geen goals bij Spanje

Duitsland en Turkije hebben hun onderlinge oefenwedstrijd met 3-3 gelijk gespeeld. Daar zal met name de ploeg van bondscoach Joachim Löw ontevreden mee zijn, want de Duitsers gaven in Keulen tot drie keer toe een voorsprong uit handen.

Julian Draxler maakte het enige doelpunt voor rust namens Duitsland. Direct na rust strafte Ozan Tufan matig uitverdedigen de Duitsers af (1-1). Debutant Florian Neuhaus bracht de Duitsers weer op voorsprong, waarna Turkije opnieuw langszij kwam na slecht uitverdedigen van de Duitsers. Efecan Karaca scoorde.

Luca Waldschmidt leek het duel in de slotfase in het voordeel van Duitsland te beslissen, maar een doelpunt in blessuretijd van Kenan Karaman leverde Turkije alsnog een gelijkspel op.

In de Nations League treft Duitsland zaterdag Oekraïne en volgende week dinsdag staat het duel met Zwitserland op het programma. De Duitsers hebben sinds de start van de Nations League in 2018 nog geen wedstrijd weten te winnen in het landentoernooi.

Portugal en Spanje hebben hun vriendschappelijke wedstrijd doelpuntloos gelijkgespeeld. De lat stond tot twee keer toe een treffer van de Portugese voetballers in de weg.

In de tweede helft knalde vedette Cristiano Ronaldo eerst tegen het aluminium. Niet veel later raakte ook Renato Sanches de lat.

In de Nations League speelt Portugal tegen Frankrijk (zaterdag) en Zweden (14 oktober). Spanje staat in het landentoernooi tegenover Zwitserland (zaterdag) en Oekraïne (13 oktober).