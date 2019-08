ADO en Qatar SC akkoord over El Khayati

El Khayati had nog een doorlopend contract bij ADO, dat hem in 2017 overnam van Queens Park Rangers. In 82 wedstrijden maakte hij 36 doelpunten en gaf hij 24 assists.

„De gesprekken verliepen niet altijd even soepel, maar het is voor alle partijen fijn dat er nu duidelijkheid is over de toekomst van Nasser. We gunnen hem deze transfer van harte, maar wilden hem uiteraard wel tegen de juiste voorwaarden laten vertrekken. In onze ogen is dat gelukt”, zegt Jeffrey van As, manager voetbalzaken van ADO Den Haag.

El Khayati kwam eerder uit voor Feyenoord, Excelsior, Leonidas, PSV, FC Den Bosch, NAC Breda, Olympiakos Nicosia, Kozakken Boys en Burton Albion.