Megacontract ligt klaar voor Nathan Aké bij Manchester City

Aké komt volgens insiders in een categorie spelers bij Manchester City die meer dan 150.000 euro per week verdient (zo’n acht miljoen euro per jaar). Met bonussen erbij kan zijn jaarinkomen richting de tien miljoen euro gaan.

Guardiola is als coach nauw betrokken bij de verlenging van contracten en heeft binnen de club aangegeven dat Aké van enorme waarde is voor zijn ploeg. Dat was ook zichtbaar rond de finale van de Champions League, toen de Spaanse topcoach de Nederlandse verdediger na een wekenlange blessure in één keer in de basis zette voor de belangrijkste wedstrijd van het seizoen.

Dankbaar

Aké vertelde maandag in Japan, waar Manchester City een tour maakt, dat hij Guardiola daarvoor dankbaar is. „Ik had er weken uit gelegen, dus om juist voor de finale weer het sein te krijgen dat ik zou starten was een enorme oppepper voor me. Ik vond dat geweldig van de coach en gelukkig wonnen we die finale tegen Inter ook. Voor mij was dat een perfecte dag.”

De Oranje-international maakt zich ook weinig zorgen over de mogelijke komst van Josko Gvardiol van RB Leipzig, op wie door Manchester City al een miljoenenbod is uitgebracht. „Het is juist goed voor de ploeg. Dit is hoe deze club opereert. Nieuwe spelers toevoegen, zorgen dat iedereen op zijn tenen moet lopen en een sfeer creëren waarin iedereen zich weer wil bewijzen”, aldus Aké.