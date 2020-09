PSV neemt Spezia nog niet serieus inzake Jorrit Hendrix

Maar in tegenstelling tot Zoet, die al in Italië zit, hoeft Hendrix nog niet op een transfer te rekenen. De Eindhovenaren scharen de pogingen tot op heden onder het kopje lachwekkend.

PSV wil Hendrix, die nog een jaar onder contract staat, dan ook niet voor een appel en een ei laten gaan. Hendrix is een speler die dit seizoen onder Roger Schmidt hoe dan ook opnieuw veel gebruikt zal worden. PSV zal pas willen praten bij een bedrag dat de twee miljoen euro overstijgt en dan moet het ook nog naar een adequate vervanger kunnen schakelen.

Hendrix is een speler waar een trainer in de tactische discipline altijd op kan bouwen. En iemand die nagenoeg altijd fit is. Het maakt zijn rol bij PSV op voorhand al groter dan die van bijvoorbeeld Erick Gutiérrez, ondanks zijn wens een stap te maken na 17 seizoenen PSV.