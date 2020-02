Vader Boadu liep stage bij Ajax

De AZ-spits, begonnen bij SV Bijlmer, mocht op zijn twaalfde verjaardag een proeftraining afwerken, maar werd niet aangenomen. Vader Boadu kwam er als talentvolle voetballer in de jaren negentig zelfs helemaal vanuit Ghana voor over.

Dat zit zo: de Amsterdammers waren in de jaren negentig in het West-Afrikaanse land druk bezig met het opzetten van een voetbalacademie. Ajax had Samuel Koomson, die op het hoogste jeugdniveau speelde, in het vizier en bood hem een stage aan. Hij verbleef een week in Amsterdam, maar werd zonder contract weer heengezonden. Daarop besloot Boadu sr. zijn accountancy-opleiding voorrang te geven, om zich een paar jaar later alsnog in Amsterdam te vestigen.

Lees het interview met Myron Boadu voorafgaand aan Ajax-AZ in de premiumeditie van De Telegraaf/Telesport van zaterdag 29 februari: