Aké en Haaland houden Manchester City op kampioenskoers

Met nog vijf wedstrijden te gaan heeft City een punt voorsprong op The Gunners, die ook nog eens een wedstrijd meer gespeeld hebben. Het moet raar lopen wil de ploeg uit Manchester de titel nog uit handen laten glippen.

Verzet gebroken

West Ham United, volgende week de opponent van AZ in de halve finale van de Conference League, hield een helft dapper stand in het Emirates Stadium, maar moest daarna buigen voor Aké. De Oranje-verdediger kopte vijf minuten na rust raak uit een vrije trap van Riyad Mahrez.

Tekst gaat verder onder de video

Aké stond de afgelopen duels met een heupblessure aan de kant, maar Guardiola had in de aanloop naar de wedstrijd tegen West Ham niet onder stoelen of banken gestoken dat hij dolblij was dat de verdediger weer aan boord was. Zijn goal tegen West Ham was de eerste Premier League-goal van het seizoen voor Aké.

Halverwege de tweede helft maakte Haaland met een fraaie stiftbal een einde aan het verzet van West Ham. Het was een bijzondere goal voor het Noorse doelpuntenkanon, namelijk zijn 35e competitiegoal van dit seizoen. Nooit eerder scoorde een speler zo vaak in één Premier League-jaargang. En dan heeft Haaland nog vijf wedstrijden om zijn record scherper te stellen... Foden maakte in de slotfase de uitslag nog wat fraaier voor de koploper.

Tekst gaat verder onder de video

Liverpool pakt strohalm

Liverpool houdt een kleine kans op het bereiken van de vierde plaats in de Premier League, die recht geeft op deelname aan de Champions League volgend seizoen. De ploeg van coach Jürgen Klopp won thuis met 1-0 van Fulham. Mohamed Salah scoorde uit een strafschop na een overtreding van Issa Diop op Darwin Nuñez.

Virgil van Dijk speelde de hele wedstrijd bij Liverpool dat door de zege op 59 punten staat, vier minder dan nummer 4 Manchester United. De ploeg van coach Erik ten Hag heeft wel twee duels minder gespeeld. Cody Gakpo viel in de tweede helft in bij Liverpool, Kenny Tete bleef bij Fulham op de bank.

Bekijk hier de uitslagen, stand en het programma in de Premier League

SPANJE: Atletico Madrid na ruime zege tweede

Atletico Madrid heeft dankzij een ruime zege op Cadiz de tweede plaats in de Spaanse competitie overgenomen van stadgenoot Real. De ploeg van coach Diego Simeone won in eigen huis met 5-1.

Atletico heeft door de zege 69 punten, eentje meer dan Real. FC Barcelona heeft dertien punten meer en kan bij een zege op zondag 14 mei bij stadgenoot Espanyol de titel zeker stellen.

Antoine Griezmann opende al in de 2e minuut de score voor de thuisploeg. De Franse aanvaller maakte nog voor de rust zijn tweede treffer voor Atletico, waar Memphis Depay opnieuw ontbrak door een kuitblessure. De international van Oranje had zondag zijn rentree gemaakt na een dijbeenblessure en scoorde toen meteen tegen Real Valladolid.

In de tweede helft waren Alvaro Morata en Yannick Carrasco nog trefzeker voor de club uit Madrid, de laatstgenoemde uit een strafschop. Na de tegentreffer door Anthony Lozano bepaalde Nahuel Molina de eindstand met het vijfde doelpunt voor Atletico.

Bekijk hier de uitslagen, stand en het programma in La Liga