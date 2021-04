Mark Cavendish geniet: ’Dat Fabio Jakobsen erbij was, maakte mijn zeges nog mooier’

Na de finish werd, als Cavendish gewonnen had, de herstelde Fabio Jakobsen betrokken in de feestvreugde. „Samen vieren met de jongens na de finish, dat is geweldig”, zegt de Brit op de website van Deceuninck-Quick-Step. „Zeker met Fabio. Hem erbij hebben, was ongelooflijk. Ik herinner me hem nog als neoprof, toen zag ik hem groeien. Ik was erbij in Polen vorig jaar en hem nu opnieuw op de fiets zien... Fantastisch. Wat een grote stap voorwaarts voor hem. Dat maakte mijn vier zeges nog mooier, omdat hij erbij betrokken was. Wij zijn dan ook een grote familie bij The Wolfpack. Wij winnen samen en verliezen samen.”

Verder is het Cavendish duidelijk wie hij moet danken voor zijn wederopstanding. De 35-jarige Brit won in Turkije immers voor het eerst in ruim drie jaar tijd weer eens een koers. „Ik had het gevoel dat veel mensen mij gewoon hadden opgegeven de voorbije jaren. Maar Patrick Lefevere geloofde in mij, ik ben hem zoveel verschuldigd. Hij is mijn held. Ik ben zo dankbaar. De groep twijfelde niet aan mij en Patrick heeft me deze kans gegeven. Opnieuw winnen, dat is alles wat ik wilde.”

„Het was een ongelooflijk gevoel om opnieuw als eerste over de finishlijn te komen. Het was een gevoel dat ik drie jaar heb moeten missen. Ik heb zoveel om dankbaar voor te zijn. De Ronde van Turkije is natuurlijk niet de Ronde van Frankrijk, maar gewoon opnieuw kunnen winnen na jaren met fysieke en psychologische problemen is iets speciaal”, aldus Cavendish.