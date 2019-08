Verstappen: ’Volgend jaar wereldkampioen moet zeker kunnen’

„Dit jaar is Mercedes nog te dominant”, zegt de 21-jarige Limburger in een interview met het magazine Auto Bild Motorsport.„Volgend jaar moet het zeker kunnen. Red Bull maakt goede vooruitgang met de motor van Honda. Hoewel je nooit 100 procent zeker bent”, zegt Verstappen. „Maar Mercedes weet ook niet of ze volgend jaar weer zo kunnen domineren.”

Mocht het Verstappen inderdaad lukken in 2020 wereldkampioen te worden, dan is hij de jongste ooit. Op dit moment is Sebastian Vettel de jongste kampioen in de geschiedenis van de Formule 1. De Duitser was 23 jaar en 134 dagen toen hij in 2010 zijn eerste van vier wereldtitels veroverde. Verstappen is al wel de jongste winnaar ooit van een Grand Prix.

Na het Nederlandse succes in Duitsland strijkt de Formule 1 dit weekend neer in Hongarije. De Hungaroring is dan het decor voor een nieuw spektakelstuk. Voor Verstappen is het te hopen dat het een betere afloop kent dan vorig jaar. Toen moest de Nederlander na zes rondes al opgeven, wegens een gebrek aan power en vermogen.

