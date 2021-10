Dortmund mist na Haaland ook Emre Can tegen Ajax, Donyell Malen keert terug

Emre Can en Donyell Malen op het trainingsveld. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Ajax hoeft volgende week in de Champions League geen rekening te houden met Emre Can. Hij ontbreekt net zoals Erling Braut Haaland in de vierde groepswedstrijd bij Borussia Dortmund. De middenvelder heeft een spierblessure en is de komende weken uitgeschakeld.