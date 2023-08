Marathonman John Isner kan na verlies in vijfsetter met pensioen, Andy Murray uitgeschakeld op US Open

De 38-jarige Isner maakte kort voor het toernooi in New York bekend dat hij na de US Open zou stoppen. Hij was ooit de nummer 8 van de wereld. De Amerikaan stond bekend om zijn sterke service. Hij sloeg de meeste aces ooit: liefst 14.411 tot aan de US Open.

Isner werd dertien jaar geleden beroemd door op Wimbledon de langste tennispartij ooit in de historie te spelen. Met 70-68 in de vijfde set was hij de Fransman Nicolas Mahut de baas. De wedstrijd, die ruim 11 uur duurde, werd verspreid over drie dagen gespeeld.

"Ik heb mijn hele leven zo hard gewerkt om voor dit soort publiek te kunnen spelen"

„Ik heb mijn hele leven zo hard gewerkt om voor dit soort publiek te kunnen spelen”, zei de emotionele Isner na zijn nederlaag tegen Mmoh. De Amerikaan kreeg bij het verlaten van de baan een staande ovatie van het publiek.

Isner won zestien titels. In 2018 schreef hij het masterstoernooi van Miami op zijn naam. Zijn beste resultaat op een grand slam is een halvefinaleplaats op Wimbledon. In 2018 reikte hij op het Londense gras tot de laatste vier.

Dimitrov schakelt Murray uit

Eerder op de dag was de Bulgaar Grigor Dimitrov in drie sets te sterk voor de Schot Andy Murray. Het werd 6-3 6-4 6-1 voor de als negentiende geplaatste Dimitrov, die in de openingsronde nog een zware vijfsetter had gespeeld.

De 36-jarige Murray wist het toernooi in 2012 te winnen. Vier jaar eerder was hij finalist in New York. Sinds 2016 is de oud-winnaar niet meer voorbij de derde ronde gekomen.

De als zeventiende geplaatste Hubert Hurkacz bleef in de tweede ronde steken. Hij werd met 6-2 6-4 7-5 verrast door de Brit Jack Draper, de nummer 123 van de wereld. Hurkacz is op de US Open nog nooit voorbij de tweede ronde gekomen.

De Italiaan Jannik Sinner had in de tweede ronde weinig problemen om zich te ontdoen van zijn landgenoot Lorenzo Sonego: 6-4 6-2 6-4.