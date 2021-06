F1-wedstrijdleiding straft Lando Norris in Baku

Op het moment dat het signaal van de rode vlag – het stilleggen van de sessie – kwam bleef de McLaren-coureur doorrijden, terwijl hij de pitstaat in had moeten gaan. Het negeren van een rode vlag resulteert normaal gesproken in een gridstraf van vijf plekken. Omdat Norris weinig tijd had om te reageren, deed de wedstrijdleiding het af met een straf van drie plekken.

Sergio Pérez, Yuki Tsunoda en Fernando Alonso schuiven daardoor een plekje op in de startopstelling. Norris kreeg ook nog liefst drie strafpunten op zijn racelicentie. Zijn totaal over de laatste twaalf maanden bedraagt nu acht. Als een coureur in een jaar tijd twaalf strafpunten heeft verzameld, wordt hij een race geschorst.