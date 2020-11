’Ricciardo in de fout met Hollywood-kritiek’

Luister de Formule 1-podcast van De Telegraaf hier, hieronder of via alle bekende podcast apps zoals Spotify en Apple Podcasts.

In de podcast legt Albers uit hoe de crash van Grosjean heeft kunnen gebeuren. Valt de Fransman zelf nog iets te verwijten? Albers benadrukt dat de Haas-coureur pech en geluk heeft gehad. „De vlammenzee was eigenlijk nog het minst gevaarlijk. Wat iedereen vergeet, zijn de accu’s. Als dat fout gaat en er ontstaat kortsluiting, is het in één keer klaar.”

Na afloop van de race uitte Daniel Ricciardo felle kritiek op de koningsklasse van de autosport, omdat de crash van Romain Grosjean zo uitvoerig in beeld werd gebracht. Er zou sprake zijn van ’entertainment’ en ’Hollywoodbeelden’. Van Haren en Albers delen deze mening absoluut niet. „Een F1-coureur als Ricciardo krijgt 22 miljoen euro betaald per jaar. Je krijgt dat niet om veilig achter een bureau te zitten. Je wéét dat er risico’s verbonden zitten aan de sport en dat zie je terug in je salaris.”

Verder gaat het in de podcast over de strategie van Red Bull, die volgens Max Verstappen niet agressief genoeg is. Heeft Verstappen, die tweede werd in de race, een punt? Ook vindt Albers het merkwaardig dat Verstappen zich plots uitspreekt over de positie van zijn teamgenoot Albon. „Het zegt wel iets over Max Verstappen. Aan zelfvertrouwen geen gebrek.”