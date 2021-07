Nieuwe zege Femke Bol op 400 meter horden

De Amerikaanse Shamier Little viel op de laatste meters nog wel aan, maar moest met 52,85 genoegen nemen met de tweede plek. De Jamaicaanse Janieve Russell eindigde als derde in 53,68.

Bol zegevierde afgelopen zondag tijdens de Diamond League in Stockholm in een Nederlandse recordtijd van 52,37. Little eindigde ook in de Zweedse hoofdstad op minieme afstand als tweede, in 52,39. „Het is fijn om uit te komen tegen iemand die ongeveer van hetzelfde niveau is”, reageerde Bol tevreden na haar winnende race in Hongarije. „Daardoor kan ik zelf scherpe tijden neerzetten.”

Bol won afgelopen donderdag ook al haar wedstrijd tijdens de Diamond League in Oslo. Ook tijdens de Diamond League in Florence op 10 juni en vier dagen eerder bij de FBK Games in Hengelo kwam ze als eerste over de finish.

Klaver op de 400 meter

Lieke Klaver eindigde als derde op 400 meter in een tijd van 51,23 seconden. De Jamaicaanse Stephenie Ann McPherson zegevierde in 49,99, gevolgd door de Amerikaanse Wadeline Jonathas (50,70).

Nadine Visser, hersteld van een hamstringblessure, kwam op de 100 meter horden als zesde binnen in 12,85. Jasmine Camacho-Quinn uit Puerto Rico won in 12,34.

Koen Smet eindigde als vierde in zijn serie op de 110 meter horden in 13,59 seconden.