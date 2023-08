Oud-collega van Ayase Ueda genoot in België van kersverse Feyenoorder: ’Zijn fysiek, pfff...’

AMSTERDAM - Wat haalt Feyenoord met Ayase Ueda (24) in huis? De man die in uitstekend Nederlands misschien wel het beste over de Japanse spits van een bedrag richting de 8 miljoen euro kan vertellen, is een Mexicaan. Teun Wilke Braams (21) groeide als kind van Nederlandse ouders op in Mexico, was in de lichting onder Santiago Gimenez de spits in de jeugdelftallen van El Tri en is vooral degene die vorig seizoen bij Cercle Brugge trainde en speelde met de turbo-Japanner die de landskampioen in huis haalt.

Ayase Ueda werd maandag gepresenteerd in de Kuip. Ⓒ ANP/HH