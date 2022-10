Premium Het beste van De Telegraaf

Voor- en tegenstanders over groeibriljant als mogelijke Qatar-ganger Moet PSV-revelatie Xavi Simons mee naar het WK? ’Ik zou hem absoluut meenemen’

Door Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

Xavi Simons Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Vrijdag maakt bondscoach Louis van Gaal de voorlopige WK-selectie bekend. Op 13 november moet de definitieve lijst van 26 namen worden ingeleverd. De bezetting van de meeste stoeltjes in het KNVB-vliegtuig naar Qatar staat al vrijwel vast, maar er is nog wel ruimte voor één of twee verrassingen. In dat verband valt steeds vaker de naam van Xavi Simons, bij PSV de absolute revelatie van het seizoen. Een rondje langs voetbalkenners over de WK-kansen van de groeibriljant in Eindhovense dienst.