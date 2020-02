Stanley Menzo vindt dat fouten Ajax-goalie Varela worden opgeblazen

Bruno Varela Ⓒ Hollandse Hoogte

Stanley Menzo (56) heeft er vertrouwen in dat Bruno Varela (25) een hoog niveau haalt tegen Getafe. De Portugese doelman, die donderdagavond in het Europa League-duel in Spanje de geschorste André Onana vervangt, is het onderwerp van gesprek sinds hij in Jong Ajax tegen Jong FC Utrecht drie keer opzichtig in de fout ging. „Maar tweede keeper van Ajax ben je niet zomaar, dan kun je echt wel wat”, aldus Menzo.