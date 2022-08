Celta de Vigo terug voor Strand Larsen

Bronnen rondom de Eredivisie-club melden dat beide partijen elkaar genaderd zijn en dat een akkoord mogelijk wordt geacht. Daarmee zou de droom van de spits, die in 2020 voor één miljoen euro naar de Euroborg kwam, uitkomen. Strand Larsen is in dat geval de duurste FC Groningen-speler ooit. In 2009 verhuisde Marcus Berg voor 10 miljoen euro naar HSV.