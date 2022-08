FC Groningen weigert 11 miljoen euro voor Strand Larsen

De Noor snapt niets van de – in zijn ogen – hebzucht van de Groningers, die ook nog eens een doorverkooppercentage van 15 procent konden ontvangen. Nog nooit incasseerde FC Groningen méér dan 10 miljoen euro voor een speler. Het record (10 miljoen) is nog altijd in handen van Marcus Berg, die in 2009 voor 10 miljoen euro naar HSV ging.

In de zomer van 2020 kwam Strand Larsen voor één miljoen euro over van Sarpsborg 08 FF dat niet meedeelt in een volgende deal. Dinsdagochtend meldde Strand Larsen zich af voor de training van de Groningers, omdat Celta de Vigo al de vijfde club is die ’nee’ kreeg te horen van FC Groningen. Eerder hengelden Bologna, Middlesbrough en Salernitana vergeefs naar de diensten van de spits.