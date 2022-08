Groningen bereikt toch akkoord: Strand Larsen krijgt gewenste transfer

Strand Larsen, die eerder al had moeten accepteren dat FC Groningen biedingen van Bologna en Middlesbrough afwees, besloot in opstand te komen en weigerde te trainen. Vele gesprekken later besloot FC Groningen toch overstag te gaan en in te stemmen met een vertrek van Strand Larsen.

De noorderlingen incasseren een bedrag van 11 miljoen euro dat door bonussen verder kan oplopen, waarmee de transfer van de Noor de boeken ingaat als de recordtransfer van de club. Nooit eerder incasseerde FC Groningen zo’n hoge transfersom voor een speler. De duurst verkochte speler tot nu toe was Marcus Berg, die in 2009 voor 10 miljoen werd verkocht aan HSV.

Strand Larsen kwam twee jaar geleden voor 1,1 miljoen euro van het Noorse Sarpsborg 08 naar FC Groningen. De eenmalig Noors international speelde 71 wedstrijden voor de Euroborg-club en maakte daarin 27 goals.