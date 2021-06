Revaliderende BMX’er Van Gendt onder voorbehoud naar Tokio

BMX’er Twan van Gendt mag meedoen aan de Olympische Spelen, mits de regerend wereldkampioen na revalidatie van een schouderblessure aantoont dat hij zijn normale niveau weer kan halen. De bondscoaches Rob van den Wildenberg en Raymon van der Biezen hebben Van Gendt en Joris Harmsen aangewezen voor de Spelen. Niek Kimmann, de wereldkampioen van 2015, was al zeker van deelname aan het mondiale sportevenement.

De 28-jarige Van Gendt veroverde in 2019 bij de WK in Heusden-Zolder de wereldtitel. Kimmann pakte daar zilver. Van Gendt liep begin vorig jaar een ernstige blessure aan zijn hand op. Omdat de Spelen met een jaar werden uitgesteld, had de wereldkampioen de tijd om volledig te herstellen. Vorige maand liep Van Gendt in Verona echter een ontwrichte schouder op. Inmiddels zit hij weer op zijn BMX-fiets.

Bekijk ook: Wereldkampioen Van Gendt moet leren leven met beperking

Bij de vrouwen bestaat de olympische ploeg uit de zussen Laura en Merel Smulders en Judy Baauw. Bij de WK van 2018 stonden ze met z’n drieën op het podium, met Laura Smulders op de hoogste trede. Een jaar later pakte alleen de titelverdedigster een medaille (zilver). Smulders behaalde brons bij de Spelen van Londen 2012, in Rio was er bij de mannen zilver voor Jelle van Gorkom. Hij raakte begin 2018 zwaargewond bij een trainingsongeluk.

„In BMX bestaan er geen garanties, maar we hebben bij de vrouwen drie ijzers in het vuur voor goud, zilver en brons”, zegt Van der Biezen. „Hier is de top minder breed en de kans op verrassingen minder groot dan bij de mannen. Maar ook bij de mannen maken we zeker kans op olympisch eremetaal. Niek en Twan hebben dat in het verleden al kunnen tonen en zullen in normale doen zeker meestrijden voor de prijzen in de finale. Bij de mannen is de top echter dermate breed, dat je geen foutjes meer kunt rechtzetten en dat alles mee moet zitten om dat ook te realiseren.”