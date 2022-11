Plazibat na Glory-zege: ’Rico, ik ga je vermoorden!’

Plazibat kreeg Catinas waar hij hem hebben wilde en deelde een aantal rake klappen uit, waarna de Roemeen gestrekt in de touwen ging. Na zijn huldiging liet Plazibat in de ring op niet mis te verstane wijze weten dat hij klaar is voor een clash met Rico Verhoeven.

„Waar blijf je, Rico? Ik ga je vermoorden!”, riep de Kroaat. „Die partij moet zo snel mogelijk plaatsvinden. Het wordt drie keer drie minuten oorlog, zoals kickboksen hoort te zijn. Rico en ik móeten vechten. Ik wil hem slopen.”

Trijsburg hard onderuit

Mark Trijsburg ging eerder op de avond ook knock-out, in zijn partij tegen Joilton Peregrino Lutterbach. Trijsburg werd in de tweede ronde zo hard geraakt, dat de scheidsrechter de vechter zelfs moest opvangen.

Serkan Ozcaglayan was in het middengewicht te sterk voor Juri de Sousa. Ozcaglayan gaf zijn opponent vier keer 8 tellen, waarbij de laatste hem de zege opleverde.