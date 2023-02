Slordige Van de Zandschulp kansloos tegen Medvedev op ABN Amro Open

Het was de vierde ontmoeting tussen Van de Zandschulp (27) en Medvedev (27). Alle duels werden gewonnen door de nummer 11 van de wereld. Alleen op de US Open van 2021 wist de Nederlander, de huidige mondiale nummer 35, een set te winnen.

Medvedev neemt het vrijdag op tegen titelhouder Félix Auger-Aliassime. De Canadees was in de tweede ronde met 6-4 6-3 te sterk voor de Franse qualifier Grégoire Barrère.

Geen moment in de wedstrijd

De Nederlander werd direct gebroken door de sterke Rus en niet veel later waren daar nieuwe breekkansen voor Medvedev. Maar die werkte Van de Zandschulp weg en een game later kon hij ineens de rebreak maken op de service van Medvedev. Dat lukte echter niet. Van de Zandschulp speelde vervolgens op eigen service weer een erg slordige game en leek die ook uit handen te geven, maar enige wilskracht was hem toch niet vreemd. Hij speelde drie breekpunten weg en hield toch zijn service: 2-4.

Maar niet veel later zag Van de Zandschulp weer breekpunten tegen op zijn eigen service en nu moest hij toch echt de game en ook de set inleveren: 6-2. Een heel matige set van de Nederlander, die geen moment in de wedstrijd zat.

Niet de dag van Van de Zandschulp

Dat bleek ook direct bij het begin van set 2, want de Nederlander zag direct weer meerdere breekpunten tegen hem op het scorebord staan. Hij leverde dan ook weerom zijn servicegame in. Toch kon een game later de wedstrijd niet leven inblazen, toen hij kansen kreeg om een rebreak. Maar weer kon hij deze niet verzilveren. Het was niet de dag van Van de Zandschulp in Rotterdam, dat werd langzaam wel duidelijk.

Hij begon iets beter te spelen hierna, maar het was wel te laat om de standvastige Medvedev het echt lastig te maken. Bij 2-5 waren er drie matchpoints voor de Rus en bij de derde was het raak: 2-6.

Bovenbeenblessure

Woensdag wist Tallon Griekspoor zich wel bij de laatste acht te scharen. Van de Zandschulp haalde in Ahoy nog nooit de kwartfinales. Vorig jaar bereikte hij de tweede ronde, waarin hij verloor van de Tsjech Jiri Lehecka.

Van de Zandschulp, die de afgelopen weken langs de kant stond met een bovenbeenblessure, komt volgende week in Doha in actie.

Griekspoor speelt kwartfinale ABN AMRO Open laat op vrijdagavond

Griekspoor speelt zijn kwartfinale laat op vrijdagavond. De nummer 61 van de wereld neemt het bij de laatste acht op tegen de Deen Holger Rune of Gijs Brouwer. Die twee treffen elkaar donderdag in de avond.

Griekspoor (26) komt in de tweede avondwedstrijd in actie. De eerste avondpartij gaat om 19.30 uur tussen de winnaar van het duel tussen de winnaar van het duel Stefanos Tsitsipas - Jannik Sinner en Stan Wawrinka, die woensdag al de kwartfinales bereikte.

In de middagsessie neemt titelverdediger Auger-Aliassime het op tegen Medvedev. Het toernooi duurt tot en met zondag. Het is de vijftigste editie van het ABN AMRO Open.