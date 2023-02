Lauritsen bezorgt subtopper Sparta zege op Go Ahead Eagles

Vito van Crooij zette de Rotterdammers al in de 4e minuut op voorsprong. De verdediging van Go Ahead greep niet goed in bij een voorzet, waarna de aanvaller bij de tweede paal raak kon tikken.

Daarna zakte Sparta in en speelde Go Ahead het betere voetbal, maar met een goede redding voorkwam doelman Nick Olij de gelijkmaker. De uitploeg dacht vlak voor rust, niet geheel onterecht, recht te hebben op een strafschop. Maar scheidsrechter Jeroen Manschot bestrafte de overtreding niet en ook de VAR greep niet in.

Lauritsen met de winnende

Zo'n 10 minuten na rust kwam de gelijkmaker er alsnog, via een laag afstandsschot van Finn Stokkers. Maar Sparta kwam 5 minuten later al weer op voorsprong toen Lauritsen een voorzet van Younes Namli binnenkopte.

Sparta is de nummer 6 en heeft evenveel punten (37) als FC Twente, dat het zondag nog opneemt tegen FC Volendam. Go Ahead staat twaalfde met 22 punten.