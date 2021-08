Fans PSG wachten tevergeefs op Lionel Messi, Franse aandelen stijgen in afwachting van transfer

Messi gaf zondag tijdens een persconferentie over zijn afscheid bij FC Barcelona toe dat hij in gesprek is met Paris Saint-Germain. Hij kan daar een aanval vormen met Neymar en Kylian Mbappé. Messi zou dan ploeggenoot worden van Georginio Wijnaldum, die deze zomer ook bij de Franse topclub tekende. Volgens Franse media wordt Messi mogelijk maandag al medisch gekeurd in Parijs, maar als hij daar inderdaad komt doet hij dat via een route waarmee hij de fans ontloopt.

Messi had het zondag zwaar tijdens de persconferentie waarin hij voor het eerst sprak over zijn vertrek bij FC Barcelona. De 34-jarige Argentijnse spelmaker hield het niet droog. Nadat hij zijn tranen had gedroogd bedankte hij de club en alle mensen waarmee hij heeft samengewerkt. Messi zei ook in de toekomst zeker terug te keren naar Barcelona. „Ik heb alles gegeven voor deze club. Van de eerste dag dat ik hier arriveerde, tot de laatste”, aldus Messi.

Lange tijd zag het ernaar uit dat Messi bij de club van trainer Ronald Koeman zou gaan bijtekenen, maar vrijdag werd duidelijk dat een nieuwe deal niet doorgaat. Volgens FC Barcelona kan het nieuwe contract niet worden „geformaliseerd” op grond van de regelgeving van La Liga, de koepelorganisatie van het Spaanse profvoetbal. Barcelona gaat gebukt onder een enorme schuldenlast. Daardoor kan en mag de club een nieuw lucratief contract voor Messi niet afsluiten.

Aandelen schieten omhoog

De Franse beurzen sorteren in ieder geval alvast voor op de verwachte komst van Messi. Aandelen van bedrijven die betrokken zijn bij het Franse profvoetbal zijn maandag gestegen.

De aandelen van het beursgenoteerde Olympique Lyon, een concurrent van PSG, stegen met 0,9 procent. Mediabedrijven TF1 en Canal Plus zagen hun aandelen met respectievelijk 1,3 procent en 0,2 procent groeien. Verwacht wordt dat de kijkcijfers van de Franse competitie groeien als Messi bij PSG een aanval gaat vormen met Neymar en Kylian Mbappé. PSG is niet beursgenoteerd, maar sinds 2011 in handen van Qatar Sports Investments.