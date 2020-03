Japan overweegt nu ook om Spelen uit te stellen

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) bracht zondag na een spoedvergadering naar buiten dat binnen vier weken duidelijk moet zijn of de Olympische Spelen van Tokio komende zomer doorgaan of dat ze worden uitgesteld. Het IOC heeft de nationale comités per brief laten weten diverse scenario’s te onderzoeken en dat uitstel van de Spelen een optie is.

Abe zei dat het IOC-besluit van zondag in overeenstemming is met de opvatting dat het sportevenement in zijn volledige vorm moet worden gehouden. „Als dat moeilijk wordt, hebben we misschien geen andere keus dan te overwegen de Spelen uit te stellen”, aldus Abe.

De minister-president zei tegen het Japanse parlement dat het annuleren van de Spelen geen optie is. Het IOC stelt zich op datzelfde standpunt, zo liet het zondag weten.