Glory bouwt evenement van het jaar in Gelredome verder uit

Dinsdag werd aangekondigd dat de fans in de Gelredome op 8 oktober ook rekening mogen houden met een gevecht om de vacante lichtzwaargewichttitel. Sergej Maslobojov bindt de strijd aan met Tarik Khbabez, die zijn debuut maakt na drie nederlagen op een rij als zwaargewicht. Maslobojov zou eigenlijk aanstaande zaterdag in Dusseldorf al een title shot krijgen, maar tegenstander Luis Tavares moest vorige week afzeggen na een positieve dopingtest.

Ook Tiffany van Soest (33) komt in actie. Zij neemt het op tegen de 22-jarige Sarah Moussaddak uit Frankrijk. De Amerikaanse Glory-kampioene in het bantamgewicht kreeg in maart van alle kanten lof toebedeeld na een wervelende afstraffing van collega-kampioene Manazo Kobayashi van de Japanse organisatie Rise. Van Soest mepte en schopte haar tegenstander 4,5 ronden lang als een bokszak op pootjes door de ring, voordat ze met een spinnig back kick de partij via een technische knock-out tot een einde bracht. Moussaddak won tot dusver twee van haar drie Glory-gevechten.

Tyjani Beztati (24) maakt in Arnhem zijn rentree. Het is nog niet onduidelijk tegen wie. De lichtgewichtkampioen uit Amsterdam treft de winnaar van de partij tussen Stoyan Koprivlenski en Guerric Billet. Dat gevecht heeft komend weekeinde plaats in Düsseldorf tijdens Glory81.

In Duitsland staat het eerste grote evenement op het programma na Glory80 in Hasselt, dat werd ontsierd door rellen op de tribunes. Jamal Ben Saddik en collega-zwaargewichten Benjamin Adegbuyi vormen de hoofdrolspelers. Beide vochten in 2018 al eens tegen elkaar. Destijds won Ben Saddik op knock-out. Zowel de Marokkaan als de Roemeen traint al jaren in Nederland. Eerder werd aangekondigd dat de winnaar het tijdens Collision4 mag opnemen tegen nummer één-uitdager Antonio Plazibat, met als inzet de interim- of daadwerkelijke zwaargewichttitel. Dat is inmiddels echter onzeker geworden. Dat Levi Rigters acte de presence geeft is wel zeker, al moet een tegenstander nog worden gevonden.

Videoland

Glory organiseerde in 2019 twaalf events. Collision4 wordt pas het elfde evenement sinds begin 2020. In dat jaar maakte Glory een herstart en ondervond de organisatie veel last van corona. Recent werd een deal gesloten met streamingsdienst Videoland, dat alle fight cards gaat uitzenden. Mede door de geboden (financiële) zekerheid hoopt Glory het aantal events de komende jaren weer op te schroeven. Het pay-per-view-model, waarbij fans per gala een digitaal kaartje moesten kopen, is voor de Nederlandse markt alweer vaarwel gezegd.

Rico Verhoeven

Het is voor Glory van levensbelang om de komende jaren nieuwe talenten op te leiden en sterren voor de toekomst te creëren. Blikvanger Rico Verhoeven zit in de herfst van zijn carrière en was de afgelopen maanden al druk met zijn nieuwe passie acteren. In oktober vecht hij op Hit It, een event buiten Glory om dat hij mede-organiseert, tegen Hesdy Gerges. De eveneens populaire Hari (37) en Overeem (42) lijken nog dichter bij het einde van hun actieve carrière te zitten. De potentiële opvolgers staan nog niet rijen dik opgesteld, maar Glory hopt hen de komende periode meer kansen te bieden. Naast twee Glory Rivals-events, in samenwerking met Enfusion en Rise, vindt later dit jaar op 19 november ook nog Glory82 plaats.