Column Raemon Sluiter ’Roger Federer deed dingen die niet kunnen’

Sluiter en Federer (m.) voor de Daviscup-ontmoeting tussen Nederland en Zwitserland in 2006. Ⓒ ANP/HH

Het grote afscheid van Roger Federer bij de Laver Cup is aanstaande. In de Londense 02 Arena komt hij vrijdagavond aan de zijde van Rafael Nadal nog één keer in actie tijdens de Laver Cup. Raemon Sluiter was wel even stil toen hij vorige week hoorde van het naderende afscheid van Federer. In zijn column vertelt de 44-jarige Rotterdammer over zijn ervaringen met de drie jaar jongere Zwitser.