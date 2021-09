FC Twente duwt AZ in stevige sportieve crisis

Dat een slechte start nog niet direct een slecht seizoen hoeft te betekenen, hebben de Alkmaarders vorig seizoen bewezen, toen er met vijf uit vijf ook stroef werd gestart en er toch een keurige derde plaats uitrolde. Alleen was dat wel met een kwalitatief veel sterkere ploeg dan AZ nu in het veld heeft staan, want het is toch veel middelmaat wat is overgebleven na de leegloop van afgelopen zomer.

AZ dacht het in de sfeervolle Grolsch Veste op voetballende kwaliteiten wel te gaan redden, maar werd op scherpte en concentratie afgetroefd door de thuisploeg, die vertrouwen had getankt met opeenvolgende zeges op FC Utrecht en Vitesse.

Slachting

Het was bizar hoe AZ zich in de Grolsch Veste vanaf de aftrap liet slachten. De verdediging lag helemaal open en FC Twente combineerde er soepel doorheen, zodat na 33 seconden al de 1-0 van Ricky van Wolfswinkel op het scorebord stond. Het was de snelste goal van FC Twente in deze eeuw.

Ricky van Wolfswinkel scoorde binnen 30 seconden de 1-0. Ⓒ ANP Pro Shots

De AZ-defensie met Timo Letschert en Bruno Martins Indi zag er helemaal niet goed uit. Het gemor over de invulling van de verdediging door trainer Pascal Jansen neemt toe in Alkmaar. AZ telde afgelopen zomer 9 euroton neer voor Sam Beukema, vorig seizoen sterkhouder in de Go Ahead Eagles-defensie, die een recordaantal keren de nul hield. Maar de jonge verdediger krijgt geen kans in Alkmaar en wordt alleen gebruikt als aanvallende stormram in de slotfase, terwijl er genoeg aan te merken valt op het spel van de centrale verdedigers.

Totale offday Letschert

Letschert beleefde in Enschede een totale offday en ging in de 17e minuut gruwelijk in de fout. In plaats van de bal weg te knallen, treuzelde de AZ-verdediger, waardoor de jonge FC Twente-aanvaller Daan Rots de bal kon afpakken en vrije doortocht kreeg richting het AZ-doel, waar hij de vooralsnog weinig indrukwekkende Deense doelman Peter Vindahl Jensen kansloos liet (2-0). Jansen greep hard in door Letschert al na 22 minuten te wisselen.

Door de goedkoop weggegeven 2-0 moest AZ een marge van twee zien weg te werken, terwijl Jesper Karlsson en Vangelis Pavlidis daarvoor kansen op de gelijkmaker hadden gekregen. FC Twente-doelman Lars Unnerstall stond echter weer goed te keepen.

Druk op Pascal Jansen neemt toe

AZ combineerde bij vlagen aardig, maar de overtuiging in de afronding was ver te zoeken, terwijl het achterin kwetsbaar bleef, ook met Pantelis Hatzidiakos op de plek van Letschert. De aansluitingstreffer van Jesper Karlsson net voor rust was een welkome meevaller, maar het was FC Twente, dat na rust geweldig uit de kleedkamer kwam. Waar AZ in de eerste helft de thuisploeg nog onder druk kreeg en kansen creëerde kwam dat er na rust niet meer uit. Gedragen door het thuispubliek bleef FC Twente eenvoudig overeind. Sterker nog, in blessuretijd werd het zelfs nog 3-1. Dimitrios Limnios haalde de trekker over, na een fraaie voorbereidende actie van Virgil Misidjan bij de cornervlag. Ook hier greep AZ nauwelijks in.

Door de drie zeges op rij is de ploeg van trainer Ron Jans opgeklommen naar de zesde plaats. Dat is elf plekken boven AZ, dat afgelopen zomer een kleine 50 miljoen cashte op de transfermarkt, daarvan niet eens 7 miljoen euro uitgaf en daarvoor nu op het veld de rekening krijgt gepresenteerd. Na teleurstelling op teleurstelling neemt de druk op trainer Jansen toe, want de beleidsbepalers in Alkmaar hadden voor dit seizoen de lat onveranderd hoog gelegd. In de thuiswedstrijden tegen Go Ahead Eagles en Jablonec voor de Conference League moet AZ nu de negatieve tendens zien te stoppen.