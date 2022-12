Mühren herkent oude meester: ’Wat Van Basten bij Van Dijk deed, was iets van Johan’

Mühren vertelt: „Johan zocht de confrontatie met Marco, maar ook met Frank Rijkaard. Ik stond destijds naast Frank toen die opnieuw werd aangepakt en zijn hesje uittrok op de training en wegging. Hij was er klaar mee. Niemand kon hem daarna bereiken, alleen ik. Frenk was mijn kamermaatje altijd in hotels voor wedstrijden. ’Ik snap dat je wil stoppen, Frank’, zei ik. ’Maar het is nu maandag en woensdag spelen we voor de Europa Cup. Kan je nu niet even wachten tot donderdag? We hebben je hard nodig…’ Maar ik wist dat hij niet meer zou terugkomen.”

„Toch was Johan als trainer geweldig”, gaat Mühren verder. „Er ontging hem niets. Kijk, met een dief kan je dieven vangen. Hij kende alle trucs, had iedereen door. En als hij meedeed was hij op elke training in de partij of rondo nog de beste. En hij had humor. Kwam er een speler wild op hem af, maakte hij een snelle beweging en zei hij: ’Hup, net te laat vriend’. Vond ik prachtig. Met zijn klasse dwong hij enorm respect af. Als speler kende ik ook al zijn trucs. Als er een zware conditietraining op het programma stond, voelde het die dag ’net even niet helemaal goed in de enkel’. Maar op zondag besliste hij wel de wedstrijd voor je.”