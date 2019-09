Minuut stilte voorafgaand aan start Formule 1

De FIA heeft dat besloten na het tragische ongeluk in de Formule 2 van zaterdagmiddag, waarbij Anthoine Hubert overleed. Juan Manuel Correa, een andere coureur die betrokken was bij de zware crash, heeft zijn beide benen gebroken. De omlijsting die bij de Formule 1-races hoort op zondag, zal deze middag op Spa wat soberder zijn dan normaal gesproken.

Nyck de Vries, de Nederlander die op het moment van de crash de leidende positie in de race had, was niet bij het ongeluk betrokken. Vele coureurs, waaronder Max Verstappen, Lewis Hamilton, Esteban Ocon, Valtteri Bottas, George Russell, Carlos Sainz, Sergei Sirotkin, Kevin Magnussen, betuigden via Twitter hun medeleven.

Verslaggever Erik van Haren is op het circuit van Spa-Francorchamps en doet via Twitter live verslag van de race.