Jutta Leerdam voor tweede keer Nederlands kampioen sprint

Dat was ruim voldoende om klassementsleidster Femke Kok van de eerste plaats te verdringen. De Friese winnares van de eerste drie afstanden reed nog wel de tweede tijd, maar gaf met 1.15,53 veel te veel toe. Kok mocht op de tweede 1000 meter slechts 0,31 seconde op Leerdam verliezen.

Schulting brons

Suzanne Schulting pakte achter Kok brons in de eindstand. De olympisch shorttrackkampioene zette op de tweede 1000 meter de vierde tijd neer (1.15,77).

Leerdam sloot de eerste NK-dag nog enigszins in mineur af. Haar achterstand op Kok was weliswaar gering (0,07 seconde), maar ze baalde van het feit dat ze op de eerste 1000 meter, haar favoriete afstand, niet kon vlammen door een verkeerd afgestelde schaats. „Ik heb het zelf spannend gehouden”, gaf de wereldkampioene op de kilometer toe bij de NOS. „Ik ben blij en opgelucht dat ik het goed heb kunnen maken op de tweede dag. Ik heb alsnog laten zien dat ik het kan.”

Jutta Leerdam. Ⓒ BSR Agency

Leerdam leek dankzij een tussenronde van 26,7 op weg naar het baanrecord op de 1000 meter (1.13,24), maar haar slotronde van 29,5 was daar niet snel genoeg voor. „Ik reed in mijn kracht en ook ontspannen. Alleen mijn laatste ronde was heel zwaar. Door de hoge luchtdruk waren de omstandigheden niet top.”

Vrede bij Kok

Leerdam zette met een totaal van 149.365 nog wel een puntenrecord neer voor Thialf. Mede daardoor had de moegestreden Kok (20) vrede met haar zilveren plak. „Ik heb hier drie afstanden gewonnen. Voor mij is het weekeinde daardoor sowieso geslaagd.”

Leerdam verdiende met haar eindzege in het lege Thialf tevens een startbewijs voor de EK sprint half januari in Heerenveen. Twee seizoenen geleden veroverde de kopvrouw van Team Worldstream haar eerste Nederlandse titel op de sprintvierkamp. Leerdam won begin deze maand al de Nederlandse titel op de 1000 meter.

Vijfvoudig olympisch kampioene Ireen Wüst, net hersteld van een blaasontsteking, belandde in het eindklassement op de zesde plaats.