Sport Kort: Filippo Ganna valt werelduurrecord aan

Filippo Ganna valt op 8 oktober werelduurrecord aan

14.09 uur: De Italiaanse wielrenner Filippo Ganna gaat op zaterdag 8 oktober een poging doen om het werelduurrecord te verbeteren. De wereldkampioen tijdrijden van 2020 en 2021 doet dat op de wielerbaan van Grenchen in Zwitserland. Het record staat sinds kort met 55,548 kilometer op naam van Daniel Bigham.

Die Brit verbeterde afgelopen maand in Grenchen het record dat ruim drie jaar in handen was geweest van de Belg Victor Campenaerts (55,089 kilometer). Ganna, op dit moment de beste tijdrijder ter wereld, gaat proberen om Bigham te overtreffen. „Ik kijk uit naar deze uitdaging, hoewel het een uur puur pijn lijden wordt”, zei de 26-jarige Italiaan van Ineos Grenadiers. „Het wordt interessant om te zien hoe mijn lichaam zich houdt en hoe ver ik kan gaan. Dit is een kans om mijn fysieke en mentale limieten echt te testen.”

Ganna begint op 8 oktober om 20.00 uur aan zijn recordpoging. Bij de vrouwen heeft Ellen van Dijk sinds mei dit jaar het werelduurrecord op haar naam staan. De Nederlandse kwam, ook in Grenchen, tot een afstand van 49,254 kilometer.

Ganna gaat zondag in de Australische stad Wollongong voor zijn derde wereldtitel tijdrijden op rij. Hij doet volgende week woensdag ook mee aan de gemengde ploegentijdrit op de WK. Bij de EK van vorige maand in München moest de Italiaan op de tijdrit genoegen nemen met brons, achter de Zwitsers Stefan Bissegger (goud) en Stefan Küng (zilver).

Competitiewedstrijd PSV verplaatst vanwege Europees inhaalduel

12.35 uur: De wedstrijd in de Eredivisie tussen FC Groningen en PSV is verplaatst van zaterdag 22 oktober naar zondag 23 oktober. De verschuiving heeft te maken met de nieuwe datum van Arsenal - PSV in de Europa League. Dit duel zou afgelopen donderdag plaatsvinden in Londen, maar werd uitgesteld vanwege het overlijden van de Britse koningin Elizabeth.

PSV haalt de Europese wedstrijd tegen Arsenal in op donderdag 20 oktober. Daarom is het competitieduel met Groningen een dag verschoven. De ontmoeting tussen FC Groningen en PSV begint op 23 oktober om 14.30 uur.

Multitalent Van Empel tekent bij wielerploeg Jumbo-Visma

12.16 uur: De vrouwentak van de wielerploeg Jumbo-Visma heeft Fem van Empel gecontracteerd. De 20-jarige veelzijdige renster is regerend wereld- en Nederlands kampioen veldrijden bij de beloften en won dit jaar ook de nationale titel op de mountainbike. Ook behaalde ze bij de EK zilver in deze discipline.

De inwoonster van Sint-Michielsgestel heeft een contract getekend voor twee jaar. Bij haar nieuwe ploeg wil ze zich ook gaan ontwikkelen als wegrenster.

Van Empel begint het nieuwe crossseizoen komend weekend in het shirt van haar huidige Belgische ploeg Pauwels Sauzen-Bingoal. Op 1 januari maakt ze de overstap naar Jumbo-Visma. „Het voelt als een beloning voor mijn harde werk in de afgelopen jaren. Toetreden tot een World Tour-ploeg is het hoogst haalbare voor een renner en die kans wordt me nu geboden”, aldus Van Empel.

De Brabantse kijkt ernaar uit om in de veldritten samen te gaan rijden met regerend wereldkampioene Marianne Vos. „Vergeleken met haar ben ik nog een snotneus, maar ik hoop dat we in de tweede helft van het crossseizoen iets voor elkaar kunnen betekenen.”

Oud-teamgenote weer opgepakt in zaak mishandelde voetbalster PSG

10.52 uur: Een oud-teamgenote van de Franse voetbalster Kheira Hamraoui is opnieuw opgepakt in verband met de zware mishandeling van Hamraoui vorig jaar november. Aminata Diallo, die ploeggenote was van Hamraoui bij de Franse club Paris Saint-Germain, werd voor de tweede keer aangehouden nadat eerder deze week al drie mannen waren gearresteerd.

Hamraoui (32) werd afgelopen winter na een feestje uit de auto gesleurd en met een ijzeren staaf bewerkt. Diallo zat bij haar medespeelster in de auto. Aanvankelijk werd gedacht dat ze achter de mishandeling van haar concurrente zat. Ze werd samen met haar vriend gearresteerd, maar later weer vrijgelaten. De twee ontkenden iets met de aanval op Hamraoui te maken te hebben, maar nu heeft de politie haar opnieuw vastgenomen.

Diallo (27) speelt niet langer bij Paris Saint-Germain, omdat haar contract afgelopen zomer niet werd verlengd.

WK in gevaar voor Giro-winnaar Hindley na positieve coronatest

09.21 uur: De Australische wielrenner Jai Hindley moet vanwege een positieve coronatest mogelijk toekijken bij de WK in eigen land. De winnaar van de Ronde van Italië heeft begin deze week positief getest. Hindley, die voor Bora-hansgrohe rijdt, deed de afgelopen weken mee aan de Vuelta en eindigde daar op de tiende plaats in het klassement.

De 26-jarige wielrenner legde een dag na aankomst in Madrid een positieve coronatest af. Volgens de Australische wielerbond is Hindley „grotendeels asymptomatisch.” De bond hoopt dat Hindley, die nog in Europa verblijft, maandag naar Australië kan vliegen. Afhankelijk van zijn fysieke situatie zou hij dan volgende week zondag kunnen meedoen aan de wegwedstrijd over bijna 267 kilometer.

Hindley deelt het kopmanschap bij de Australiërs met Michael Matthews. De WK beginnen komende zondag al met de individuele tijdrit voor vrouwen en voor mannen.

Hindley eindigde in 2020 als tweede in de Giro. Hij verloor toen op de slotdag de leiderstrui aan de Brit Tao Geoghegan Hart. Dit jaar volgde zijn ’revanche’. Op de voorlaatste dag van de Giro reed Hindley olympisch kampioen Richard Carapaz uit het roze.