Lewis Hamilton: ’Hier leven we allemaal voor’

Ook Lewis Hamilton is natuurlijk content met zijn eerste plaats in de WK-stand en een huidige voorsprong van acht punten op Max Verstappen. „Het gevecht is geweldig. Dat is waar we allemaal voor leven. Red Bull was hier in Portugal wat minder vermoed ik, want ik denk niet dat onze auto heel erg verbeterd is ten opzichte van Imola twee weken geleden”, aldus Hamilton.

De regerend wereldkampioen denkt dat het gevecht tussen beide teams, en dus met Verstappen, het hele jaar voortduurt. „De onderlinge verschillen zijn minimaal”, stelt Hamilton. „Ik race al een lange tijd en heb veel succes gehad de laatste jaren, maar elke overwinning voelt weer anders. Ik ben heel dankbaar en trots op het team. Iedereen blijft gefocust om nog meer uit de auto te halen.”