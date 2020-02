Doelman ManUtd die vliegramp overleefde is overleden

De club maakte het nieuws maandag bekend. Na de crash in München ontsnapte Gregg niet alleen aan de dood, hij hielp ook mee enkele ploegmaats en passagiers te redden. 23 inzittenden overleefden de ramp niet, onder wie acht voetballers.

Gregg speelde tussen 1957 en 1966 247 keer voor Manchester United. "Harry is in een ziekenhuis omringd door zijn familie vreedzaam ingeslapen", zo liet de foundation van de oud-doelman weten. Gregg was international van Noord-Ierland en speelde op het wereldkampioenschap van 1958, waar hij werd verkozen tot keeper van het toernooi. Noord-Ierland haalde destijds in Zweden de kwartfinale.

Manchester United was in 1958 op de weg terug uit Belgrado na een wedstrijd in de Europa Cup 1, toen het ongeluk plaatsvond bij een tussenstop in München. De jonge selectie van de toenmalige trainer Matt Busby gold als één van de beste van Europa. Vanwege de jonge leeftijd van de meeste spelers werd ook wel gesproken van de 'Busby Babes'.

Gregg werd vanwege zijn heldhaftige optreden in München benoemd tot Lid van de Orde van het Britse Rijk.